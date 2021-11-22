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Haberler Yaşam Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 22.11.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 17:50

Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Öte yandan, 19 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde cesedi bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin detayları.

Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Son dakika haberleri: Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu.

Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı.

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Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

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