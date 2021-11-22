Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Öte yandan, 19 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde cesedi bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin detayları.