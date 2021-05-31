Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasak saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:08

| Hafta içi ve hafta sonu kalktı mı, yasak saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?

Türkiye, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı için bekliyor. 1 Haziran'daki normalleşme kararları, Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak. Kabine'nin gündeminde hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması da bulunuyor. Hafta sonu ve saatleri üzerinde değişiklik yapılma ihtimali de yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları ile beraber yeni normalleşme takvimi netlik kazanacak ve hafta içi / kalktı mı sorusu da cevap bulacak. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saatleri değişti mi? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak, Cumartesi & Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

SON DAKİKA | Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasak saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?

Hafta içi ve hafta sonu , Kabine Toplantısı öncesinde en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilecek. Normalleşme kararları ise bugünkü Kabine Toplantısı ile belli olacak. Kabine'nin gündem maddeleri arasında hafta içi ve kısıtlaması da bulunuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bilindiği gibi, kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişmişti. Hafta içi 21.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da yer alıyor. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu yasak ile ilgili çeşitli formüller öne çıkıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İşte, yasaklar ne zaman bitecek konusuyla ilgili gelişmeler

SON DAKİKA | Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasak saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?

KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasak saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?

SON DAKİKA BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE

Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.

SON DAKİKA | Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasak saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?

PAZAR KISITLAMA DEVAM EDERSE SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.

SON DAKİKA | Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasak saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu bugünkü Kabine Toplantısı ile belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

SON DAKİKA