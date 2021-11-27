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Haberler Yaşam Son Dakika: Hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler 27 Kasım! AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 12:52

Son Dakika: Hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler 27 Kasım! AYEDAŞBEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı

Hafta sonu elektrik kesintileri son dakika olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için günlük olarak duyurulan elektrik arıza ve kesintileri 27 Kasım tarihinde de açıklandı. Hafta sonu Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi yayında. İşte AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı!

Son Dakika: Hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler 27 Kasım! AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı

Son dakika elektrik kesintisi duyuruları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Hafta sonunu evinde geçirmek isteyen ancak elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan birçok vatandaş "elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta gelir" diye inceliyor. Hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler de bu kapsamda merak ediliyor. İşte 27 Kasım AYEDAŞBEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı!

Son Dakika: Hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler 27 Kasım! AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintileri aşağıda listelenmiştir. Diğer kesintilere ve detaylara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

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Son Dakika: Hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler 27 Kasım! AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı

27 KASIM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

Esatpaşa, Ferhatpaşa, Kayışdağı, İçerenköy, Küçükbakkalköy kesintilerden etkilenecek.

ÜSKÜDAR

Acıbadem, Küçük Çamlıca, Altunizade, Barbaros, Burhaniye, Küplüce, Yavuztürk, Bahçelievler, Küçüksu, Kandilli, Mimar Sinan kesintilerden etkilenecek.

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Son Dakika: Hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler 27 Kasım! AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı

27 KASIM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8197397

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197432

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., 1729., 1735., AKALIN, AKAR, ALPAY, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FUNDA, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, SATİN, TOMURCUK, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, YİĞİTALP, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 2842., 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, CENNETKUŞU, DEĞERMİHİÇ, ESTERGON, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, HÜRMET, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KOŞAR ÇIKMAZI, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, PARILTI ÇIKMAZI, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, TÜRKBÜKÜ, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 27/11/2021 10:00:00 - 27/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8183317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce Yassiören Mahallesi mah Hifa Sokak bölgelerinde 27/11/2021 12:00:00 - 27/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8165491

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, GÜRGEN, KARADUT, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, ÇAYIR 1, ÖZBEK, İNTEPE, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 27/11/2021 00:00:00 - 27/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8184323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SELVİ sk bölgelerinde 27/11/2021 03:30:00 - 27/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8209326

İSTANBUL ŞENLİKKÖY mah DERYA, MEKTEP sk bölgelerinde 27/11/2021 02:30:00 - 27/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217324

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah HAZIRLIK, MEKTEP ARKASI, MUHTAR TAHSİN, REYHAN sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GÜLAY, KOŞUYOLU, YALÇIN, YENİ CADDE sk / bölgelerinde 27/11/2021 15:00:00 - 27/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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