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Haberler Yaşam Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...
Giriş Tarihi: 18.03.2022 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 20:24

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Peki 19 Mart Cumartesi günü hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Meteoroloji, İstanbul için 'turuncu' kodlu uyarı yaptı, "Aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli , iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Peki yarın hangi illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor?

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart Cumartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Birçok kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte detaylar...

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