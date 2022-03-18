Haberler Yaşam Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Giriş Tarihi: 18.03.2022 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 20:24

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Aralarında İstanbul da var...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Peki 19 Mart Cumartesi günü hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...