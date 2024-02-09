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Haberler Yaşam Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:05

Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberleri: Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, cuma günü yerini güneşli bir hava bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. MGM'nin yayınladığı rapora göre; hafta sonu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki Suriye'den gelen kuvvetli toz taşınımı kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre; Suriye'den gelen kuvvetli toz taşınımının Türkiye'nin doğu, orta ve güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

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Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat

TOZ TAŞINIMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonu da etkili olması beklenen toz taşınımının 2 gün sürmesi bekleniyor.

Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat

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