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Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
11:05
Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat
Son dakika haberleri: Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, cuma günü yerini güneşli bir hava bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. MGM'nin yayınladığı rapora göre; hafta sonu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki Suriye'den gelen kuvvetli toz taşınımı kaç gün sürecek? İşte detaylar...