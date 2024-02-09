Son dakika: Hafta sonu için toz taşınımı uyarısı! Kaç gün sürecek? O bölgelerde yaşayanlar dikkat

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu