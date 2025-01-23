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Haberler Yaşam HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 19:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:04

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Hakkari deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Irak merkez üssünde gerçekleştiği belirtilen deprem ülkemizde de Hakkari'den hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilerde büyüklük, derinlik ve konum araştırılıyor. Peki, 23 Ocak Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Hakkari deprem mi oldu araştırmaları gündemde. Merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri takip ediliyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan Hakkari'de depremin ayrıntıları...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: HAKKARİ'DE DEPREM!

AFAD'ın paylaştığı üzere Irak üzerinde Hakkari Çukurca merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

HAKKARİ DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [116.41 km] Çukurca (Hakkari)

Tarih:2025-01-23

Saat:18:05:04 TSİ

Derinlik:7 km

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA