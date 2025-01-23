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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
19:04
Hakkari deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Irak merkez üssünde gerçekleştiği belirtilen deprem ülkemizde de Hakkari'den hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilerde büyüklük, derinlik ve konum araştırılıyor. Peki, 23 Ocak Hakkari deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...