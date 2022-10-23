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Haberler Yaşam Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 14:03

Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…

Son dakika haberleri: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüpheli yakalandı. Teröristlerin teslim olma anları ise ilk kez görüntülendi.

Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…

Son dakika haberleri: Hakkari Yüksekova'da dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…

Şüphelilerin Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi.

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Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…

Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…

TERÖRİSTLER SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…

TRT'nin haberine göre; Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

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