Haberler
Yaşam
Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
14:03
Son dakika: Hakkari’de zırhlı araca saldıran 3 terörist böyle teslim oldu! İşte o anlar…
Son dakika haberleri: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüpheli yakalandı. Teröristlerin teslim olma anları ise ilk kez görüntülendi.