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Haberler Yaşam Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:07

Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi

Son dakika haberi: Denizli'de yaşayan 5 aylık ikiz bebeklere hamile Hatice Çaltı'nın evinin banyosundaki şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Yapılan ön otopside talihsiz kadının boğazında morluklar tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan kocası Ramazan Çaltı tutuklandı. Çaltı o soruya cevap veremedi...

Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi

Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi.

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Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi

İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi

Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Hatice Çaltı'nın kesin ölüm nedeni belirlenemedi ancak başında yara izi olduğu tespit edildi.

Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi

Çaltı'nın vücudunun herhangi bir yerinde darp izine ya da kesici ve delici alet yarasına da rastlanılmadı. Çatlı'nın kollarında eski ve farklı zamanlarda oluşmuş sıkma morluklarının bulunduğu, boynunda ise küçük kanama alanı olduğu belirlendi.

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