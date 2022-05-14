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Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
11:07
Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi
Son dakika haberi: Denizli'de yaşayan 5 aylık ikiz bebeklere hamile Hatice Çaltı'nın evinin banyosundaki şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Yapılan ön otopside talihsiz kadının boğazında morluklar tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan kocası Ramazan Çaltı tutuklandı. Çaltı o soruya cevap veremedi...