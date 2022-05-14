Son dakika: Hamile kadının korkunç ölümü! Kocası o soruya cevap veremedi

Çaltı'nın vücudunun herhangi bir yerinde darp izine ya da kesici ve delici alet yarasına da rastlanılmadı. Çatlı'nın kollarında eski ve farklı zamanlarda oluşmuş sıkma morluklarının bulunduğu, boynunda ise küçük kanama alanı olduğu belirlendi.