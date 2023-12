Bu şunu gösteriyor; Türkiye'de her an her yerde deprem olabilir. Ama aktif faylar üzerinde olabilir. O faylardan bakın, Doğu Anadolu Fayı üzerinde 6 Şubat depremlerini meydana getiren fayın üzerinde artçılarını görüyorsunuz. Bu bir yıl kadar devam edecek dedik.

Kahramanmaraş fayını ve Niğde'ye uzanan segmentini çok net şekilde görüyorsunuz. Bir yoğunluk var. Yine devamında Batı Anadolu'da yine özellikle Gemlik'te meydana gelen deprem ve artçıları, yine Batı Anadolu'da olan depremler… Birçok deprem meydana geldi.

Özellikle üzerinde durmamız gereken bir nokta var.