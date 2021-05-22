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Haberler Yaşam Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! "Bu çocuk benim" deyip kaçırmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:45

: Hastanede akılalmaz olay! "Bu çocuk benim" deyip kaçırmaya çalıştı

haberi: 'de hastanede babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan uyruklu kadın "Bu çocuk benim" diye bağırarak 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemeden serbest bırakıldı. Hastanede yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Bu çocuk benim deyip kaçırmaya çalıştı

Olay, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi çocuk bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babaannesi sekiz aylık Tercan bebeği hastaneye doktor kontrolüne götürdü.

Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Bu çocuk benim deyip kaçırmaya çalıştı

Röntgen sırası bekledikleri sırada bebeğin annesi bilgi almak için içeri girdi. Bu sırada babaannesi ile bekleyen Tercan bebeğin yanına uyruklu S.K. yanaştı.

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Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Bu çocuk benim deyip kaçırmaya çalıştı

Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın "Bu çocuk benim" diyerek bağırmaya başladı.

Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Bu çocuk benim deyip kaçırmaya çalıştı

Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.


Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Bu çocuk benim deyip kaçırmaya çalıştı

KİMLİĞİ KONTROL ETTİ; GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun kimliğini kontrol edince gerçek ortaya çıktı.

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