HaberlerYaşamSon dakika: Hastanede akılalmaz olay! "Bu çocuk benim" deyip kaçırmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:58Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:45
Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! "Bu çocuk benim" deyip kaçırmaya çalıştı
Son dakika haberi: İstanbulŞişli'de hastanede babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan Fas uyruklu kadın "Bu çocuk benim" diye bağırarak 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemeden serbest bırakıldı. Hastanede yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.