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Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:10

SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sarsıldı. Kırıkhan merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Ağustos 2024 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Hatay deprem ile sardıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Kırıkhan olarak kayıtlara geçti. Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 20 Ağustos 2024 Hatay depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HATAY'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 03:57'de Hatay'da bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

HATAY DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2024-08-20
Saat:03:57:42 TSİ
Enlem:36.51667 N
Boylam:36.36611 E
Derinlik:5.07 km

SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

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SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
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