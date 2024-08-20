SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Hatay deprem ile sardıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Kırıkhan olarak kayıtlara geçti. Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 20 Ağustos 2024 Hatay depremi hakkında merak edilenler...