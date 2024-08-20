Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
08:10
SON DAKİKA HATAY DEPREM || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 20 Ağustos 2024 az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sarsıldı. Kırıkhan merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Ağustos 2024 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...