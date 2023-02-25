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Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 08:57

SON DAKİKA: Hatay'da 6,4'lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...

SON DAKİKA HABERİ: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili saha gözlemlerini kamuoyu ile paylaştı. Aynı fayda 6,4'lük ve 6,7'lik deprem olabileceği saptandı. İşte MTA'nın fay ile ilgili o tespitleri...

SON DAKİKA: Hatay’da 6,4’lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...

Depremin yerel saat ile 20.04'te 16 kilometre derinlikte meydana geldiği hatırlatılırken, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ve 7 bini aşan artçı deprem sırasında hasar alan bazı binaların da Hatay depremiyle yıkıldığı belirtildi.


SON DAKİKA: Hatay’da 6,4’lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...

ARTÇI DEPREMLER

Defne merkezli depremin ardından geçen yaklaşık 20 saatlik süre içerisinde, büyüklükleri 3,0 ile 5,2 arasında değişen bir dizi depremin meydana geldiği kaydedilerek, "Söz konusu depremin kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kuzeybatıya eğimli sol yanal doğrultu atım bileşenli verev atımlı bir normal faydan kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Ana depremin odak mekanizma çözümleri, ana ve artçı depremlerin dizilimleri Defne depreminin kaynak fayının Antakya Fay Zonu'nun kuzey bölümü olabileceğine işaret etmektedir" denildi.

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SON DAKİKA: Hatay’da 6,4’lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...

YÜZEY KIRIĞI YOK

Antakya Fay Zonu üzerinde herhangi bir yüzey faylanmasının gelişip gelişmediğinin araştırılması amacıyla 21 Şubat'ta havadan ve yerden arazi incelemelerinin gerçekleştirildiği ifade edilirken, şu tespitte bulunuldu:

SON DAKİKA: Hatay’da 6,4’lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...

"Havadan tetkiklerde herhangi bir yüzey kırığı izi görülmemiştir. Fay zonunun tamamı boyunca, kuzeyde Nacar dağı eteklerinden güneyde Yayladağı batısına kadar olan bolümde toplam 26 lokasyonda yapılan yerinde incelemelerde bu depremde herhangi bir yüzey kırılmasının meydana gelmediği anlaşılmıştır. Türkiye'de meydana gelen ve yüzey kırığı oluşturmuş depremler değerlendirildiğinde doğrultu atımlı faylarda 7,0 ve daha büyük depremlerin, normal faylarda ise 6,0 ve daha büyük depremlerin yüzey kırığı oluşturduğu görülmektedir. Buna ilaveten depremin odak derinliğinin 16 kilometre olması, odaktan yüzeye doğru deprem dalgalarının göreli olarak sönümlenmesine ve topografyada bir yüzey kırığına dönüşmemesine neden olmaktadır."

SON DAKİKA: Hatay’da 6,4’lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...

'KUZEYDEKİ SİSMİK ENERJİ BOŞALDI'

Bazı özel jeolojik koşullarda ana şoku takip eden birkaç gün içerisinde artçı şoklar ile deformasyonun yüzeye yansımasının söz konusu olabileceğine işaret edilen raporda, şöyle denildi:

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