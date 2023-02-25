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SON DAKİKA: Hatay'da 6,4'lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:57
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
08:57
SON DAKİKA: Hatay'da 6,4'lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...
SON DAKİKA HABERİ: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili saha gözlemlerini kamuoyu ile paylaştı. Aynı fayda 6,4'lük ve 6,7'lik deprem olabileceği saptandı. İşte MTA'nın fay ile ilgili o tespitleri...