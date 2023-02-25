SON DAKİKA: Hatay’da 6,4’lük depremin meydana geldiği fayla ilgili çarpıcı tespit: Daha büyük bir deprem de üretebilir...

"Havadan tetkiklerde herhangi bir yüzey kırığı izi görülmemiştir. Fay zonunun tamamı boyunca, kuzeyde Nacar dağı eteklerinden güneyde Yayladağı batısına kadar olan bolümde toplam 26 lokasyonda yapılan yerinde incelemelerde bu depremde herhangi bir yüzey kırılmasının meydana gelmediği anlaşılmıştır. Türkiye'de meydana gelen ve yüzey kırığı oluşturmuş depremler değerlendirildiğinde doğrultu atımlı faylarda 7,0 ve daha büyük depremlerin, normal faylarda ise 6,0 ve daha büyük depremlerin yüzey kırığı oluşturduğu görülmektedir. Buna ilaveten depremin odak derinliğinin 16 kilometre olması, odaktan yüzeye doğru deprem dalgalarının göreli olarak sönümlenmesine ve topografyada bir yüzey kırığına dönüşmemesine neden olmaktadır."