HaberlerYaşamSON DAKİKA: Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:52Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:54
SON DAKİKA: Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı
Son dakika haberi: Hatay'da dün korkunç bir olay yaşandı. Evden gelen korkular vahşeti ortaya çıkardı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in cansız bedeni ulaşıldı. Kan donduran olayla ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...