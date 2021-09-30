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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:54

SON DAKİKA: Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı

Son dakika haberi: Hatay'da dün korkunç bir olay yaşandı. Evden gelen korkular vahşeti ortaya çıkardı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in cansız bedeni ulaşıldı. Kan donduran olayla ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VEYSEL CINCIK
SON DAKİKA: Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı

SON DAKİKA: HATAY'DA ANNE VE İKİ ÇOCUĞU EVDE ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Acı tablo herkesi yasa boğdu. 3 kişinin öldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Olay dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşındı.

SON DAKİKA: Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı

KORKUNÇ OLAY BAŞKA BİR ŞEHRE UZANDI...

Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

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SON DAKİKA: Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı

Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

SON DAKİKA: Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu.

SON DAKİKA: Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı

Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA