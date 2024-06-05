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Haberler Yaşam HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:48

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika Hatay deprem ile sallandı. Afet bölgesinde yer alan illerden Hatay'da ağırlıklı olarak Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip edilen açıklamalara göre depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği sorgulanıyor. İşte, 5 Haziran Hatay deprem büyüklüğü...

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti

Hatay deprem haberi gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi ile kontrol edilen sarsıntıya dair merkez üssü, büyüklük, derinlik gibi bilgiler takip ediliyor. Hatay'da deprem büyüklüğü, bilgileri ve son gelişmeler yakın mercek altında.

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti

HATAY'DA DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre Hatay Samandağ'da deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 12 km ölçüldü.

İşte, depreme dair bilgiler:

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HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti

HATAY DEPREM BİLGİLERİ

MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)

05.06.2024, 10:37:48 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 12.0 km

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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