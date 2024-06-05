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HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:48
HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti
Son dakika Hatay deprem ile sallandı. Afet bölgesinde yer alan illerden Hatay'da ağırlıklı olarak Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip edilen açıklamalara göre depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği sorgulanıyor. İşte, 5 Haziran Hatay deprem büyüklüğü...