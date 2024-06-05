HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı! Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti

Hatay deprem haberi gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi ile kontrol edilen sarsıntıya dair merkez üssü, büyüklük, derinlik gibi bilgiler takip ediliyor. Hatay'da deprem büyüklüğü, bilgileri ve son gelişmeler yakın mercek altında.