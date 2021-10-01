Son dakika: Hatay’da eşi ve çocuklarını katletmişti! Evde 7 sayfalık sır mektup ele geçirildi

HATAY'DA EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI BOĞDU!

Hatay'da yaşanan aile katlimalı kan dondurdu. Babaları tarafından öldürülen iki kardeş ve annelerinin korkunç sonu herkesi yasa boğdu! Dehşet evinde 7 sayfalık sır mektup bulundu...