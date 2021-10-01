Son dakika: Hatay’da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu

HATAY'DA EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI BOĞDU! EVİNDE 7 SAYFALIK İNTİHAR MEKTUP BULUNDU... Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Acı tablo herkesi yasa boğdu. Korkunç olayla son dakika gelişmesi yaşandı. Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi. Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu. Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kişilerin yakınlar ise acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk incelemenin arından ölen anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi. OLAYLA İLGİLİ FLAŞ BİR GELİŞME YAŞANDI! Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli Turgay Mert'in peşine düştü. Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaşılan Turgay Mert, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınarak İskenderun'a getirildi. KIZININ OKULDAN GELMESİNİ BEKLEMİŞ Emniyette sorguya alınan Turgay Mert'in, ilk ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürerek son zamanlarda ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirttiği bildiril Olay günü, önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Kısa bir süre önce uzman çavuşluktan el çektirildiği öğrenilen Turgay Mert'in ifadesinde ayrıca; girdiği bunalım sonucunda da intihar etmeye karar verdiği ancak ben ölürsem çocuklarım ve eşim ne yapacak düşüncesine kapıldığını söylediği kaydedildi. Katil zanlısı Mert ifadesinde ayrıca, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etmek istediği, ancak ailesini katlettikten sonra intihar etmekten vazgeçerek evi terk ettiğini anlattı. Polis olayla ilgili bir türlü ulaşılamayan baba Turgay Mert'in peşine düştü. Eşi ve çocukları evde ölü bulunan Mert'in izin takip eden polis, Osmaniye'de olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde gözaltına alınan Turgay Mert, İskenderun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan Turgay Mert, suçunu itiraf ederek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. 'SON SÖZÜ 'BABA BU ACI' OLMUŞ Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Turgay Mert'in ifadesinde, dün öğleden sonra eşi Aynur ile aralarında çıkan tartışmada, onu elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, 'Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lise okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim' dediği belirtildi. Turgay Mert'in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER! Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Aynur Mert ile çocukları Aleyna Mert ve Ahmet Ali Mert'in cenazeleri aileye teslim edildi. Karayoluyla Osmaniye'ye getirilen cenazeler için asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aynur Mert ile çocukları Aleyna Mert ve Ahmet Ali Mert gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Öte yandan, gözaltına alınan Turgay Mert'in adliyeye sevk edildiği gelen son dakika bilgileri arasında yer aldı. Mert'in gazetecilerin sorduğu 'Neden yaptınız?' sorusuna da yanıt vermediği belirtildi. Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf eden eski uzman çavuş Turgay Mert, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ARKASINDA 7 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI Turgay Mert'in ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla sorununu olmadığını, onlara bakacak kimse olamayacağı düşüncesiyle öldürdüğünü ve Osmaniye'de hap içerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Mert'in cinayeti işlediği evine 7 sayfalık not bıraktığı öğrenildi.