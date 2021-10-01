Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Hatay'da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu
Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:31

Son dakika: Hatay'da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu

Son dakika haberi: Hatay'da yaşanan aile katliamı tüyler ürpertti. Olay önceki gün Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Turgay Mert, eşi Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'i hunharca katletti. Dehşet evinde 7 sayfalık intihar mektubu bulunduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Hatay’da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu

HATAY'DA EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI BOĞDU!

Son dakika: Hatay’da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu

EVİNDE 7 SAYFALIK İNTİHAR MEKTUP BULUNDU...

Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Acı tablo herkesi yasa boğdu. Korkunç olayla son dakika gelişmesi yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Hatay’da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu

Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Son dakika: Hatay’da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu

Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

Son dakika: Hatay’da eşini ve çocuklarını boğdu! Evinde 7 sayfalık intihar mektup bulundu

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu.

SON DAKİKA