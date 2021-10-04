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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay'da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 11:32

SON DAKİKA: Hatay'da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...

Son dakika haberi: Hatay'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay meydana geldi. Turgay Mert, eşi Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'i katletti. Korkunç olayın ayrıntıları ise tüyler ürpertti. Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Hatay’da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...

HATAY'DA TÜM AİLESİNİ KATLETMİŞTİ!

Hatay'daki aile katliamı Türkiye'yi sarstı! Eşi ve çocuklarını hunharca öldüren cani adam tutuklandı. Baba ve oğlun son görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı.

SON DAKİKA: Hatay’da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

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SON DAKİKA: Hatay’da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...

ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLUYLA...

Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

SON DAKİKA: Hatay’da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu.

SON DAKİKA: Hatay’da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...

Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu.

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