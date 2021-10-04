HaberlerYaşamSON DAKİKA: Hatay'da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:32Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 11:32
SON DAKİKA: Hatay'da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla...
Son dakika haberi: Hatay'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay meydana geldi. Turgay Mert, eşi Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'i katletti. Korkunç olayın ayrıntıları ise tüyler ürpertti. Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...