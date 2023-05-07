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Haberler Yaşam Son dakika: Hatay’daki kazada rampa detayı: 12 kişi ölmüştü!
Giriş Tarihi: 07.05.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 12:34

Son dakika: Hatay’daki kazada rampa detayı: 12 kişi ölmüştü!

Son dakika haberi: Hatay'daki feci kazayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. 12 kişinin öldüğü 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığı facianın Belen'deki rampada meydana geldiği ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları…

YASER ÇAPAROĞLU
Son dakika: Hatay’daki kazada rampa detayı: 12 kişi ölmüştü!

Son dakika: Hatay Belen'in Kıcı mahallesinden, Antakya istikametine giderken freni patlayan hafriyat kamyonu dehşet saçtı.

Son dakika: Hatay’daki kazada rampa detayı: 12 kişi ölmüştü!

Rampada freni boşalan kamyon öce kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR'a çarptı ardından karşı şeride geçerek önüne gelen araçları sürükleyerek bir benzin istasyonunda asker uğurlamaya gelen kalabalığın arasına daldı.

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Son dakika: Hatay’daki kazada rampa detayı: 12 kişi ölmüştü!

KORKUNÇ MANZARA
11 araca çarparak durabilen kamyon 12 kişinin ölümüne 3'ü ağır 31 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Son dakika: Hatay’daki kazada rampa detayı: 12 kişi ölmüştü!

MAHŞER YERİNE DÖNDÜ!
Hafriyat kamyonunun çarpıp sürüklediği bir minibüs ve bir araçta yangın çıktı.

Son dakika: Hatay’daki kazada rampa detayı: 12 kişi ölmüştü!

Korku ve paniğin yaşandığı anlarda vatandaşların yardımına yaşanan deprem nedeni ile Hatay'da bulunan AFAD ekipleri yetişti.

SON DAKİKA