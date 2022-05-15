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Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
09:47
Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Edinilen son dakika habere göre, bugün birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hafta içinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilirken o tarihe dikkat çekildi. Tüm bölgeler için tarih verildi. İşte son dakika haberin detayları...