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Haberler Yaşam Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 09:47

Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Edinilen son dakika habere göre, bugün birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hafta içinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilirken o tarihe dikkat çekildi. Tüm bölgeler için tarih verildi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Bugün birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Ayrıca hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ifade edilirken Perşembe gününe dikkat çekildi. İşte yurtta hava durumu raporu...

Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Meteoroloji 5 günlük hava tahminlerini içeren harita ile birlikte tahminlerini duyurdu. Hava sıcaklıklarının bugün iç kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren iç ve batı hafta başından itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği ancak Perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

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Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

SON DAKİKA | PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Pazar öğle saatlerinden itibaren; Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Pazar öğle saatlerinden itibaren; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 16.05.2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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