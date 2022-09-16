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Haberler Yaşam Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak
Giriş Tarihi: 16.09.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 09:36

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının özellikle 3 bölgede etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak

Rapora göre; Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, bugünden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak

Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları hafta sonu bütün yurtta etkili olacak.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak

ÇÖL SICAKLIKLARI GELİYOR

Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başlayacak.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak

16 Eylül cumartesi gününden itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek.

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