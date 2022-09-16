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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak
Giriş Tarihi: 16.09.2022 09:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
09:36
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! Çöl sıcakları geliyor: Bütün yurtta etkili olacak
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının özellikle 3 bölgede etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...