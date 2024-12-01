Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.