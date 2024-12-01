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Giriş Tarihi: 01.12.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 15:07

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; İzmir'in de aralarında bulunduğu 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, uzmanlardan İstanbul için de uyarıda bulundu. Kent genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını belirten uzmanlar, "Yağışlar kaç gün sürecek?" sorusuna da yanıt verdi.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Yurdun doğu kesiminde kar yağışı etkili olurken, batı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin olması tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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