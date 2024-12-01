Giriş Tarihi: 01.12.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
15:07
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 4 il için sarı alarm! Uzmanlardan İstanbul için sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; İzmir'in de aralarında bulunduğu 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, uzmanlardan İstanbul için de uyarıda bulundu. Kent genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını belirten uzmanlar, "Yağışlar kaç gün sürecek?" sorusuna da yanıt verdi.