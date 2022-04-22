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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
09:34
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor mu? Hava durumu nasıl olacak. İşte Türkiye genelinde il il hava tahminleri...