SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. İşte bu hafta il il beklenen en yüksek sıcaklıklar...



Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

