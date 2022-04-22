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Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:34

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor mu? Hava durumu nasıl olacak. İşte Türkiye genelinde il il hava tahminleri...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. İşte bu hafta il il beklenen en yüksek sıcaklıklar...


Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu


Hafta sonu ise Orta Karadeniz`de yağmur geçişleri dışında yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu


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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu


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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji duyurdu! İşte il il hava durumu raporu


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