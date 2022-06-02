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Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı
Giriş Tarihi: 02.06.2022 20:37
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
20:40
Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından birçok ilde gökyüzü kızıla boyandı. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Vatandaşlara kapı ve pencerelerin kapatılması uyarısında bulunuldu.