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Haberler Yaşam Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı
Giriş Tarihi: 02.06.2022 20:37 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 20:40

Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından birçok ilde gökyüzü kızıla boyandı. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Vatandaşlara kapı ve pencerelerin kapatılması uyarısında bulunuldu.

Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı

Suriye kaynaklı toz taşınımı, Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi.

Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı

Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

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Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı

SON DAKİKA | TOZ TAŞINIMI YARINA KADAR SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Toz taşınımı hadisesinin, yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde etkili oldu! Gökyüzü kızıla boyandı

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA