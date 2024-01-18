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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
22:01
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir ve Bursa dahil 10 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Meteoroloji'den elde edilen son hava durumu tahminine göre 19 Ocak Cuma günü kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...