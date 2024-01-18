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Haberler Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 22:01

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir ve Bursa dahil 10 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Meteoroloji'den elde edilen son hava durumu tahminine göre 19 Ocak Cuma günü kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak Cuma günü için; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için şu uyarıyı yaptı:

"Son değerlendirmelere göre; 19.01.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Aksaray ve Karaman haric),Batı Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Tokat, Çanakkale, Balıkesir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye ile Antalya'nın doğusundaki yağışların yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı'sında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye ile Antalya'nın doğusundaki yağışların yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı'sında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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