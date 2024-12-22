SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

4 İLE SARI UYARI

Meteoroloji'den Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.