Haberler
Yaşam
SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:41
SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…
SON DAKİKA... Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre tüm yurtta yağışlı hava etkili olurken, bazı bölgeler için fırtına ve çığ uyarısı verildi. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere pek çok il için de sağanak alarmı geldi: O saatlere dikkat!