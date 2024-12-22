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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:41

SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

SON DAKİKA... Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre tüm yurtta yağışlı hava etkili olurken, bazı bölgeler için fırtına ve çığ uyarısı verildi. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere pek çok il için de sağanak alarmı geldi: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

Türkiye, yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise ardı ardına uyarılar geldi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun büyük bir bölümünün yağışlı geçmesi beklenirken, bazı bölgeler için fırtına hatta çığ uyarısı verildi!

SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

4 İLE SARI UYARI

Meteoroloji'den Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA... Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON: Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalara ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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