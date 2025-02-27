Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:18
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması beklenirken, 29 il için kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...