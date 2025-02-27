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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:18

SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması beklenirken, 29 il için kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporunda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 29 il için yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

Yağışların; İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

SON DAKİKA | Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji’den 29 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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