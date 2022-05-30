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Haberler Yaşam Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat
Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 07:57

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat

Meteoroloji, son dakika hava durumu raporlarını açıkladı. Bugün itibarıyla gelen sıcaklık ve yağış tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki seyir sürecek. Yeni haftada yaz etkisi görülmeye devam ederken yurdun küçük bir bölümünde yağışlar görülecek. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi megakentler için de hava durumu uyarıları geldi. İşte son dakika hava durumu tahminleri

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat

Son dakika haberler: Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'de yerel geçişler şeklinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yükselmeye devam ediyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyretmeye hazırlanıyor.

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat

SON DAKİKA | MARMARA VE EGE DİKKAT!

Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

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Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat

HAVA DURUMU TAHMİNİ: 30 DERECENİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Bursa dolaylarında yerel yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık bölgenin genelinde 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat

Ege Bölgesinde de parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık İzmir'de 34, Denizli'de 36 derece ölçülüyor. İç Ege'de de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülüyor.

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat

AKDENİZ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi de parçalı bulutlu. Sıcaklık Antalya'da 30, Mersin'de 28, Adana'da 34 derece ölçülüyor. Pazartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

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