Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat

Son dakika haberler: Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'de yerel geçişler şeklinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yükselmeye devam ediyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyretmeye hazırlanıyor.