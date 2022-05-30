Haberler
Yaşam
Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat
Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:57
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
07:57
Son dakika | Hava durumu uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde kalacak! O bölgeler dikkat
Meteoroloji, son dakika hava durumu raporlarını açıkladı. Bugün itibarıyla gelen sıcaklık ve yağış tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki seyir sürecek. Yeni haftada yaz etkisi görülmeye devam ederken yurdun küçük bir bölümünde yağışlar görülecek. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi megakentler için de hava durumu uyarıları geldi. İşte son dakika hava durumu tahminleri