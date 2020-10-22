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Haberler Galeri Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

: 'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

Bir ay önce platonik aşığı tarafından kaçırılan , geçtiğimiz hafta sonu aynı kişi tarafından öldürüdü. Olayla ilgili bilgilerine sabah.com.tr ulaştı. Katilin Hazal'ı devamlı başka hesaplarla takip edip tehditler ettiği bilgisine ulaşıldı. "Beni zorlama daha fazla kafayı sıyıracağım kendine acı bana değil, beni daha fazla delirtme." şeklinde mesajlar atan 'ın Hazal tarafından engellendiği de ortaya çıkarken diğer tehdit mesajları da aydınlatıldı. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre katil, Hazal'ı babasını aramakla tehdit etti.

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 14:25
Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

Hayatının baharında 21 yaşında evine çok yakın bir mesadefe öldürülen 'ın daha önce de tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Hazal, sosyal medyada farklı farklı hesaplardan tehdit edildi. Hazal Tektaş'ın bu mesajlara cevap vermeden engellediği yakın çevresine de çok rahatsız olduğunu söylediği ifade edildi. Hazal'ın yakın çevresi bu mesajların tarafından atıldığını belirtiyor. Mesajlardan birinde mutlaka konuşmaları gerektiği o konuşmanın son konuşma olacağı belirtiliyor. İşte haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: HAZAL TEKTAŞ' ATILAN TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI! "SON KONUŞMAMIZ OLACAK..."

21 yaşında hayatını kaybeden Hazal Tektaş'a atılan tehdit mesajlarından bazıları...

Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

"SON KONUŞMA OLACAK!"

"Zeydan'ı hastaneye kaldırdıklarında sen hastanedeydin biliyorum yanına gelmedim. Beni zorlama daha fazla. Kafayı sıyıracağım, kendine acı bana değil. Hergün sizin oradayım, konuşacağız diyorum ya son konuşma olacak sen bilirsin ama konuşacağız o kesin. Yunanistan'a gideceğim virüs bitince konuşmalıyız."

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Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

"BABANI MI ARAMAMI İSTİYORSUN?"

"Anneni aradım babanı mı aramamı istiyorsun? Zelallerdesin biliyorum ama beni daha fazla delirtme. Pişman olursun hiç kimsenin yüzüne bakamazsın şansını zorlama daha fazla."

"Hazal olan sana olur insan gibi konuşalım giderim ondansonra bir ömür görmezsin yüzümü. Hayatını bitirme insan gibi konuşalım olmadı bir daha dönmem hayatından çıkarım."

Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

Zeydan'ı hastaneye kaldırmışlar sen de oradaydın hastaneye gelecektim gelmedim, ailene açıklama yapamazdın. Yunanistan'a gideceğim konuşursak, son kez konuşalım istemezsen bir daha aramam son kez konuşalım. Ayın dokuzundan sonra nasıl istersen öyle yaparız."

Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

Olayın olduğu gün Hazal'ın yaşı 19 olarak aktarılmıştı fakat talihsiz kızın en yakın arkadaşlarından O., Hazal'ın 26 Haziran 1999 doğumlu olduğunu ve 21 yaşında olduğunu aktardı. Öte yandan Hazal'ın daha önce de Mehmet Ali Akış tarafından tehdit edildiğini, kaçırıldığını söyleyen arkadaşı polisi aradıklarını katilin uzaklaştırma aldığını bu nedenle bir nebze rahatladıklarını ifade etti.

"SENİ UNUTAMIYORUM, BENİM OLACAKSIN"

21 yaşında hayatının baharında platonik aşığı tarafından öldürülen 'ın yaşadıklarını yakın arkadaşı O. anlattı. Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.

Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

HİÇ SEVGİLİ OLMADILAR!

ile katili Mehmet Ali Akış'ın hiçbir zaman sevgili olmadıklarını vurgulayan O., katilin platonik bir şekilde Hazal'ın peşinden koştuğunu bu kadar ileriye gideceğini tahmin etmediklerini kimsenin onu ciddiye almadığını en sonunda Hazal'ı öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika: Hazal Tektaş'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı! Babasına söylemekle tehdit etmiş...

HAZAL HAYAT DOLUYDU...

21 yaşında en güzel yıllarında öldürülen 'ın hayat dolu birisi olduğunu aktaran arkadaşları sesinin çok güzel olduğunu çok güzel şarkı söylediğini, sevecen bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Öldürüldüğü gece Hazal ile hiç konuşmadığını belirten O., yaşananlardan sonra Hazal'ın ailesinin de kendilerine gelemediklerini ifade etti.

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