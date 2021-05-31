Yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Kabine Toplantısı sonrasında en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilecek. Normalleşme kararları ise bugünkü Kabine Toplantısı ile belli oldu. Kabine'nin gündem maddeleri arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da bulunuyordu.

YASAKLAR KALKTI MI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının devam edeceğini bildirdi. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu yasak saatleri hakkında bilgi verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirirken hafta içi ve cumartesi yasak saatlerini paylaştı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu yasak saatleri değişti. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İşte, yasaklar ne zaman bitecek konusuyla ilgili gelişmeler