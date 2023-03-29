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Haberler Yaşam Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi
Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:11

Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Son dakika haberleri: PKK'nın İran yapılanmasından Türkiye'ye eylem için gönderilen PKK'lı teröristin HDP binasından çıkması, HDP'yi yine suçüstü yakalattı. İran sınırından geçtikten sonra Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde HDP binasına giderek orada buluştuğu partili tarafından evine götürülerek saklanan PKK'lı teröristin ifadesine SABAH ulaştı. Eylem için Türkiye'ye gönderilirken HDP binasına gitmesinin kendisine örgüt yöneticilerinin talimatıyla bildirildiğini anlatan terörist "HDP binasına gittim, beni karşıladılar, örgütün gençlik yapılanmasındaki isim ile buluştuktan sonra saklanacağım eve götürüldüm" dedi.

Halit TURAN
Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Son dakika haberleri: Emniyet Teşkilatı, yaptığı başarılı bir istihbarı operasyonla PKK terör örgütünün bir planını daha alt üst etti. 17 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlar Kanlıbaba Tepe mevkiinde tel örgülere takılı buldukları sırt çantasında 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü gibi PKK terör örgütüne ait malzemeler buldu.

Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda örgütün İran yapılanmasındaki teröristin silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine gönderildiği belirlendi.

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Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

ADIM ADIM TAKİP

Eylem için gönderilen teröristin PKK/KCK'nın İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu Memo/Mamo Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet olduğu belirlendikten sonra adım adım takip başladı.

Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Kent merkezinden MOBESE ve birçok işyerine ait kameraların incelenmesiyle PKK'lı teröristin Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı tespit edildi.

Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Teröristin bir süre sonra ise HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren Botan Ergül ile birlikte çıktığı yaya olarak öncü artçı şeklinde Botan Ergül'ün evine gittikleri belirlendi.

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