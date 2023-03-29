Haberler Yaşam Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:11

Son dakika: HDP yine suçüstü! O teröristin ifadesine SABAH ulaştı: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Son dakika haberleri: PKK'nın İran yapılanmasından Türkiye'ye eylem için gönderilen PKK'lı teröristin HDP binasından çıkması, HDP'yi yine suçüstü yakalattı. İran sınırından geçtikten sonra Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde HDP binasına giderek orada buluştuğu partili tarafından evine götürülerek saklanan PKK'lı teröristin ifadesine SABAH ulaştı. Eylem için Türkiye'ye gönderilirken HDP binasına gitmesinin kendisine örgüt yöneticilerinin talimatıyla bildirildiğini anlatan terörist "HDP binasına gittim, beni karşıladılar, örgütün gençlik yapılanmasındaki isim ile buluştuktan sonra saklanacağım eve götürüldüm" dedi.