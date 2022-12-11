Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

Son dakika: Kan donduran vahşet bugün saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde yaşandı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. ISPARTA'DA KADIN CİNAYETİ... DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAMADI... Savcının incelemesinin ardından Selver Bulut'un cansız bedeni, görev yaptığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Bulut ise önce alkol kontrolü için hastaneye, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü. 2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut'un uzun süredir ilçede evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı ve hastalarıyla kurduğu iyi bağlar ile tanındığı öğrenildi. Selver Bulut'un komşusu ve aynı zamanda Sekibağ Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökdoğan, 'Kendi halinde çok iyi bir insandı. Sabaha karşı cinayete kurban gittiğini öğrendik. Selver hanım iyi insandı, eşiyle kavga ettiğini ve cinayete maruz kaldığını öğrendik. Olmasaydı keşke, üzüldük' dedi.