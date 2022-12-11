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Haberler Yaşam Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 13:58

Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

Son dakika haberi: Isparta Eğirdir'de korkunç bir cinayet işlendi. Hemşire Selver Bulut (48), eşi Mustafa Bulut (66) tarafından başından tüfekle vurularak katledildi. Cani koca, polisi arayıp kendisini ihbar etti. İşte son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

Son dakika: Kan donduran vahşet bugün saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde yaşandı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

ISPARTA'DA KADIN CİNAYETİ...
Büyüyen tartışmanın ardından Mustafa Bulut, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğunu ihbar etmesi üzerine Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti.

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Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAMADI...
Kapıyı açmayan Mustafa Bulut uzun süre içeriden çıkmayınca polis, kapı camını kırarak eve girdi. Polis, Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

Savcının incelemesinin ardından Selver Bulut'un cansız bedeni, görev yaptığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Bulut ise önce alkol kontrolü için hastaneye, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut'un uzun süredir ilçede evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı ve hastalarıyla kurduğu iyi bağlar ile tanındığı öğrenildi.

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