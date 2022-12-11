Haberler Yaşam Son dakika: Hemşire Selver Bulut kanlar içinde bulundu! Isparta’da koca vahşeti!

Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 13:58

Son dakika haberi: Isparta Eğirdir'de korkunç bir cinayet işlendi. Hemşire Selver Bulut (48), eşi Mustafa Bulut (66) tarafından başından tüfekle vurularak katledildi. Cani koca, polisi arayıp kendisini ihbar etti. İşte son dakika gelişmeleri…