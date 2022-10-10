Son dakika: İBB’li şoförden uyuşturucu ticareti itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık!

Cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin Erbay, ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğünde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söyledi. Erbay, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N. B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.