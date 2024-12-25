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Haberler Yaşam SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:46

SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda çocuklar için sandviç, süt ve kekin bulunduğu bir beslenme paketi dağıttı. Ancak paketteki yiyecekleri tüketen 51 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ailelerden duruma tepki yağdı: Bunun hesabını kim verecek!

MUSTAFA BAKIRHAN
SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde sandviç, süt ve kekin bulunduğu bir beslenme paketi dağıttı. Dağıtılan yiyecekleri tüketen 51 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?

PAKETTE İSTANBUL HALK SÜT ÜRÜNÜ İLE KEK VE SANDVİÇ VARDI

Yaşananlar üzerine öğrenciler Şile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilirken dağıtılan ürünlerden örnek alındığı belirtildi. Dağıtılan ürünler arasında İBB'nin il genelinde dağıttığı İstanbul Halk Süt ürünlerinin bulunduğu belirtildi. Beslenme paketinin içinde süt ile birlikte kek ile sandviç de bulunduğu belirtildi. Zehirlenme sonrasında bazı öğrencilerin taburcu edildiği bazılarının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?

İZİNSİZ DAĞITILMIŞ

Öte yandan olayla ilgili iki müfettiş görevlendirildi. Ekipler tarafından dağıtılan ürünlerden örnek alındı. Dağıtılan ürünlerin okul içinde değil de okulların çevresinde dağıtıldığı belirtildi. Ürünlerin dağıtımıyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden herhangi bir izin alınmadığı ve taraflar arasında bir protokol imzalanmadığı belirtildi.

SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?

İKİ MİLLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada, "Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik.

SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?

Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Geçmiş olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu."" dedi.

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