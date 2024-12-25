SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?

İKİ MİLLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada, "Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik.