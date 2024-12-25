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SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
16:46
SON DAKİKA… İBB’nin dağıttığı beslenme paketinden 51 öğrenci zehirlendi! Veliler isyan etti: Hesabını kim verecek?
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda çocuklar için sandviç, süt ve kekin bulunduğu bir beslenme paketi dağıttı. Ancak paketteki yiyecekleri tüketen 51 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ailelerden duruma tepki yağdı: Bunun hesabını kim verecek!