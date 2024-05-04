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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İBB'nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:49

SON DAKİKA | İBB'nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de beş yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | İBB’nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberi! Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Edanur Gezer kazı çalışmasının ardından oluşan su birikintisine düşerek boğuldu.

SON DAKİKA | İBB’nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme

Çevredekiler görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine yaşı küçük birinin düşerek boğulduğunu belirledi.

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SON DAKİKA | İBB’nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu görüldü.

SON DAKİKA | İBB’nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme

Kimlik bilgileri belirlenen Edanur Gezer (5) isimli yaşı küçük şahsın su birikintisine düşerek boğulduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | İBB’nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan Edanur'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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