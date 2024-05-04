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SON DAKİKA | İBB'nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
16:49
SON DAKİKA | İBB'nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme
Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de beş yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.