SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde kademeli normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlar 1 Haziran tarihinden itibaren uygulamaya konuldu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ise bu noktada vatandaşların gündeminde oturdu. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran itibarıyla başlarken Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran, kafe, düğün, üniversitelerde akademik takvim gibi yeni kararlara ilişkin birçok detayı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detayları için genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…