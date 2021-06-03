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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 07:32

SON DAKİKA! saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. genelinde kademeli normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlar 1 Haziran tarihinden itibaren uygulamaya konuldu. saatleri ise bu noktada vatandaşların gündeminde oturdu. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran itibarıyla başlarken Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan restoran, kafe, düğün, üniversitelerde akademik takvim gibi yeni kararlara ilişkin birçok detayı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detayları için genelge tarafından yayınlandı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve Cumartesi günü ve tüm detaylar…

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu hafta içi ve hafta sonu var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları merak konusu oluyor. Değişen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar genelgesi ile alınan yeni kararlara ilişkin detayları merak ederken "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularını da gündeme taşıdı. "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan hafta sonu yaklaşırken Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulamasının uzunca bir sürenin ardından kaldırılması milyonlarca kişinin ilgisini görüyor.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu: Cumartesi Pazar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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