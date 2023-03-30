Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! "Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir"

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilmiş durumda... İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak çalışmada, İstanbul kıyılarında çökmeden kaynaklı oluşacak bir tsunami senaryosu hazırlandı. Modele göre; yaklaşık 4 dakika içerisinde suyun karaya doğru gelmeye başladığı belirtilerek, daha kötü bir senaryonun da gerçekleşebileceğine dikkat çekildi. İşte İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberinin detayları...