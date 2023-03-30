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Haberler Yaşam Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! "Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir"
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:29

Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! "Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir"

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilmiş durumda... İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak çalışmada, İstanbul kıyılarında çökmeden kaynaklı oluşacak bir tsunami senaryosu hazırlandı. Modele göre; yaklaşık 4 dakika içerisinde suyun karaya doğru gelmeye başladığı belirtilerek, daha kötü bir senaryonun da gerçekleşebileceğine dikkat çekildi. İşte İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'da olası bir depremin 7'nin üzerine gerçekleşebilmesi halinde 'çökme' ile gerçekleşecek tsunami senaryosu hazırlandı. 4 dakikada dalgaların yükseleceği belirtilirken, en çok Haliç Körfezi'nin etkileneceği ifade edildi. İşte İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir

120 KM UZUNLUĞUNDA, 20 KM ENİNDE VE 3 METRE BOYUNDA...

İstanbul'u bekleyen 7.5 büyüklüğündeki depremin tsunamiye neden olma olasılığı üzerinde yeni bir çalışma yapıldı. İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin çalışmasında, İstanbul kıyılarında çökmeden kaynaklı oluşacak bir tsunami senaryosu hazırlandı.

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Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir

Hesaplamaları 1509 yılındaki Büyük İstanbul depreminden itibaren yapan uzmanlar, depremden sonra, Çınarcık ve Kumburgaz açıklarında 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metre boyunda bir çökme olacağını kaydetti.

Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir

"7.5 ŞİDDETİNDE KIRILMA BEKLİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, modele göre yaklaşık 4 dakika sonra suyun gelmeye başladığını belirterek, "Bütün göller aktif fayın üzerinde. 500 yılda bir 7.5 şiddetinde bir kırılma bekliyoruz. Yılda 7 milimetre çökmeden kaynaklı,

Son dakika! İstanbul depreminde korkutan tsunami senaryosu: En çok o bölge etkilenecek! Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir

500 yılda 3 metre çökme olması muhtemel. Bu durumda, kıyılarda tarihi dönemde yaşanan su hareketleri yine olabilecektir. Bu durumu ODTÜ'de bir hocamız ile modelledik. Henüz daha yayına sokmadık, ilk defa gösteriyorum.

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