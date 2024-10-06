Giriş Tarihi: 06.10.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
12:20
SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!
Son dakika... Denizli'de Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını belirterek önce akrabaları ve yakın çevresini ardından yüzlerce kişiyi tuzağa çekti. Mağdurlara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı vaadinde bulunan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 firari aranırken MASAK raporundaki detaylar şoke etti: Mağdur sayısı 900, vurgunun miktarı ise tam 200 milyon Euro!