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Giriş Tarihi: 06.10.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 12:20

SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!

Son dakika... Denizli'de Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını belirterek önce akrabaları ve yakın çevresini ardından yüzlerce kişiyi tuzağa çekti. Mağdurlara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı vaadinde bulunan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 firari aranırken MASAK raporundaki detaylar şoke etti: Mağdur sayısı 900, vurgunun miktarı ise tam 200 milyon Euro!

İHA
SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!

Türkiye gündeminde uzun süre yer edinen Seçil Erzan vakasının bir benzeri olarak adlandırılan ve çok sayıda mağdurun olduğu dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını ileri süren Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı önce akrabaları ve yakın çevresini daha sonra ise yüzlerce kişiyi kurdukları tuzağa düşürdü.

SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!

Yatırımcıların yapacakları yatırımlardan yüksek kar edeceklerini belirterek paraları toplayan şüpheliler, yatırımcı getirene ödeme sözü ile ağı genişletti. Şüpheliler çoğunluğu gurbetçiler ve yabancılardan oluşan mağdurlara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı vaadinde bulundu.

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SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!

Ayrıca her yatırımcı getirene yüzde 10 ödeme sözü verilen şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar geçtiğimiz aylarda suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!

ŞATAFATLI HAYATLARINI PAYLAŞMIŞLARDI

Dolandırıcıların şatafatlı hayatlarını sosyal medyada paylaşmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Lüks mekanlarda, teknelerde verilen pozların yanı sıra şampanya patlattıkları anlar da paylaşımlarda yer aldı. Ocak ayında mağdurların suç duyurusu üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ertuğrul S. (39), Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!

MASAK RAPORUNDA ÇARPICI DETAYLAR

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Ertuğrul S., Tolga D., Hicabi P., Volkan Ç. ve Sibel T.'nin hesap hareketleri incelendi.

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