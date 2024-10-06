SON DAKİKA… İkinci Seçil Erzan vakasında çarpıcı detay! MASAK raporuna girdi: Vurgunun miktarı tam 200 milyon Euro!

Türkiye gündeminde uzun süre yer edinen Seçil Erzan vakasının bir benzeri olarak adlandırılan ve çok sayıda mağdurun olduğu dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını ileri süren Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı önce akrabaları ve yakın çevresini daha sonra ise yüzlerce kişiyi kurdukları tuzağa düşürdü.