Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 10:03

SON DAKİKA: İNSTAGRAM AÇILDI MI? 3 Ağustos 2024 İnstagram açık mı kapalı mı, ne zaman düzelecek? Bakanlıktan açıklama!

Dün sabahın erken saatlerinden itibaren kullanıcılar İnstagram hesaplarına giremedi ve halihazırda bu durum devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konu ile ilgili uygulama yöneticilerine daha önce suç teşkil eden içeriklerle ilgili uyarı yapmıştı. Bu konu ile ilgili herhangi bir adım atılmayıp Filistin'e destek paylaşımlarına sınırlama getirilince platforma erişim kısıtlandı. Peki, bu engel ne zaman kalkacak? 3 Ağustos 2024 İnstagram açık mı kapalı mı, ne zaman düzelecek? İnstagram yasağı ne zaman sona erecek? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın açıklaması ve tüm detaylar…

SON DAKİKA: İNSTAGRAM AÇILDI MI? 3 Ağustos 2024 İnstagram açık mı kapalı mı, ne zaman düzelecek? Bakanlıktan açıklama!

İntagram en popüler sosyal medya platformlarından biri ama bugün uygulamayı kullanmak isteyenler içeriklere erişemiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararıyla instagrama erişim engeli getirildiği duyuruldu. . Katalog suçlarına müdahale kurallarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'de İnstagram erişim kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama eldi. Peki, İnstagram açık mı kapalı mı, erişim engeli kalktı mı, ne zaman açılacak?

SON DAKİKA: İNSTAGRAM AÇILDI MI? 3 Ağustos 2024 İnstagram açık mı kapalı mı, ne zaman düzelecek? Bakanlıktan açıklama!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM'A NE OLDU?

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. 2 Ağustos Cuma gününden itibaren Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İNSTAGRAM AÇILDI MI? 3 Ağustos 2024 İnstagram açık mı kapalı mı, ne zaman düzelecek? Bakanlıktan açıklama!

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar. İnstagram erişim yasağının ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA: İNSTAGRAM AÇILDI MI? 3 Ağustos 2024 İnstagram açık mı kapalı mı, ne zaman düzelecek? Bakanlıktan açıklama!

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

SON DAKİKA: İNSTAGRAM AÇILDI MI? 3 Ağustos 2024 İnstagram açık mı kapalı mı, ne zaman düzelecek? Bakanlıktan açıklama!

'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

SON DAKİKA