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Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 09:09

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Son BTK açıklaması ile 4 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak, bugün mü?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulaması Instagram'a 2 Ağustos 2024 itibarıyla erişim engeli getirildi. Fotoğraf ve video paylaşma uygulamasına gelen erişim yasağıyla birlikte Instagram son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişim yasağıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Dün sabah saatlerinden beri kullanılamayan uygulama için 'Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt aranıyor. Kullanıcılar mobil uygulama için yapılan açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, Instagram ne zaman açılacak, Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak, bugün açılır mı?

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Son BTK açıklaması ile 4 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak, bugün mü?

Instagram son dakika haberleri kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Instagram'ın ne zaman düzeleceği uygulamayı kullanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mobil uygulama üzerinden erişim sağlanamayan uygulamanın ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Instagram ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Son BTK açıklaması ile 4 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak, bugün mü?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a giriş sağlanamıyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna cevap arıyor. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.

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SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Son BTK açıklaması ile 4 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak, bugün mü?

INSTAGRAM NEDEN YASAKLANDI? BTK AÇIKLADI!

Instagram'ın Türkiye'de neden kapatıldığı ile ilgili BTK'dan açıklama yapıldı. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

Katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Son BTK açıklaması ile 4 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak, bugün mü?

BAKAN URALOĞLU'NDAN SON AÇIKLAMA

Bakan Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik."Uraloğlu, Instagram'da yaşanan erişim engeliyle ilgili, "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Son BTK açıklaması ile 4 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak, bugün mü?

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

BTK kararı sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın ne zaman düzeleceğine dair ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde bilgi yer almıyor. Instagram'ın ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamlarını haberimiz üzeribden takip edebilirsiniz.

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