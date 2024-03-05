İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?

İnstagram çöktü mü son dakika yanıt arıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağına ulaşım sorunu akşam saatlerinden beri devam ediyor. İnstagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşılaşıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek? İşte son durum.