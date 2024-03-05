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İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
20:26
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?
Son dakika İnstagram çöktü mü, sorun mu var sorusu yanıt arıyor. Birçok vatandaş yaşadığı sorunla ilgili paylaşımda bulunup akışın yenilenmediğini ve uygulamanın hata verdiğini aktarırken popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildirildi. Bu noktada "5 Mart İnstagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte İnstagram çöktü sorunu ile ilgili son durum ve detaylar.