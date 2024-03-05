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Haberler Yaşam İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 20:26

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?

Son dakika İnstagram çöktü mü, sorun mu var sorusu yanıt arıyor. Birçok vatandaş yaşadığı sorunla ilgili paylaşımda bulunup akışın yenilenmediğini ve uygulamanın hata verdiğini aktarırken popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildirildi. Bu noktada "5 Mart İnstagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte İnstagram çöktü sorunu ile ilgili son durum ve detaylar.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?

İnstagram çöktü mü son dakika yanıt arıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağına ulaşım sorunu akşam saatlerinden beri devam ediyor. İnstagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşılaşıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek? İşte son durum.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

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İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İçerisinde Facebook ve WhatsApp gibi ünlü sosyal medya ve yazışma uygulamalarını da barındıran Marc Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketine bağlı Instagram sosyal medya platformunda meydana gelen erişim sorunununa ilişkin herghangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Bilgi geldiğinde burada yer alacak.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?

BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi."

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İnstagram son durum ne, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM SORUNU DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmazken bir saatlik erişim sorununun ardından İnstagram düzeldi.

SON DAKİKA