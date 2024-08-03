Giriş Tarihi: 03.08.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
20:46
SON DAKİKA İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son açıklamasıyla 3 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak, bugün açılır mı?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulaması Instagram'a 2 Ağustos 2024 itibarıyla erişim engeli getirildi. Fotoğraf ve video paylaşma uygulamasına gelen erişim yasağıyla birlikte Instagram son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişim yasağıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Dün sabah saatlerinden beri kullanılamayan uygulama için 'Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt aranıyor. Kullanıcılar mobil uygulama için yapılan açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, Instagram ne zaman açılacak, Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak, bugün açılır mı?