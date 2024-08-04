SON DAKİKA İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? BTK’dan son gelişmeler! 4 Ağustos Instagram erişim engeli ne zaman bitecek, bugün açılır mı?

INSTAGRAM NEDEN YASAKLANDI? BTK AÇIKLADI!

Instagram'ın Türkiye'de neden kapatıldığı ile ilgili BTK'dan açıklama yapıldı. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

Katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.