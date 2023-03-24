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Haberler Yaşam SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:37

SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son Dakika Deprem Haberi: İran'da deprem meydana geldi. Büyük sismik hareketlerin yaşandığı İran'ın Khoy ilinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'dan hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Van son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Bölgede bulunan halk az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. İşte, 24 Mart Van deprem son dakika bilgileri…

SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Gelen son dakika haberine göre İran'da deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesinde de ciddi şekilde deprem hissedilirken, uzmanlar İran'ın batısı ve Türkiye'nin doğusuna sıklıkla dikkat çekiyordu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 23 Mart 2023 İran deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

SON DAKİKA İRAN'DA DEPREM!

Gelen son dakika bilgilerine göre İran'da deprem meydana geldi. Türkiye'den de hissedilen depremin büyüklüğü 5.5 olarak bildirildi.

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SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

24.03.2023, 06:16:52 TSİ

Büyüklük: 5.5

Derinlik: 5.0 km

SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
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