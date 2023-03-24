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SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
07:37
SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Son Dakika Deprem Haberi: İran'da deprem meydana geldi. Büyük sismik hareketlerin yaşandığı İran'ın Khoy ilinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'dan hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Van son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Bölgede bulunan halk az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. İşte, 24 Mart Van deprem son dakika bilgileri…