SON DAKİKA İRAN DEPREM HABERİ: 5.5 büyüklüğünde İran depremi Van’da ve çevre illerde hissedildi! 24 Mart AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Gelen son dakika haberine göre İran'da deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesinde de ciddi şekilde deprem hissedilirken, uzmanlar İran'ın batısı ve Türkiye'nin doğusuna sıklıkla dikkat çekiyordu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 23 Mart 2023 İran deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...