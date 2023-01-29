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Haberler Yaşam Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve Azerbaycan’da da hissedildi!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 18:35

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve Azerbaycan’da da hissedildi!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde ve çevresinde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İran'ın Khoy bölgesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın Van ilimizde ve Azerbaycan'da da hissedilen depremin ardından son dakika deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika depreminin tüm detayları...

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve Azerbaycan’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İran'ın Khoy bölgesinde saat 18:31'de 4.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA – İRAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Son dakika deprem olayına ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve Azerbaycan’da da hissedildi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve Azerbaycan’da da hissedildi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve Azerbaycan’da da hissedildi!

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve Azerbaycan’da da hissedildi!
SON DAKİKA