Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | İsmail Saymaz'ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:37

Son dakika | İsmail Saymaz'ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

Yalan haber ve yazılarıyla ün yapan İsmail Saymaz bir kez daha siciline kara bir leke olarak geçecek bir iftiraya imza attı. AFAD'ın TSK'dan yardım istemek için 36 saat beklediğini iddia eden Saymaz'a henüz depremin şiddeti bile belli değilken ilk dakikalarda AFAD ile TSK arasındaki görüşmenin ses kayıtları ile cevap geldi. Sık aralıklarla yalan söyleyen İsmail Saymaz son olarak deprem bölgesinde provokasyon yaparken canlı yayında vatandaşın uyarılarına maruz kalıp yayını kesmek durumunda kalmıştı.

SABAH İNTERNET
Son dakika | İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

Daha önce defalarca yalan haberler yaptığı ve köşe yazılarında yanlış bilgi verdiği ortaya çıkan İsmail Saymaz son olarak deprem bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada yalan söylerken depremzede vatandaşlar tarafından yakalanmış, uyarılmış ve bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bunun da üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen alışkanlığından vazgeçmeyen İsmail Saymaz HalkTV'deki yazısında yine depreme ilişkin gerçek dışı ifade ve iddialara yer verdi.

Son dakika | İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

DEPREM BÖLGESİYLE İLGİLİ YALAN SÖYLEMEYE DOYMADI

Yeni yalanını köşe yazısı yazdığı Halk TV sitesinde yayınlayan Saymaz AFAD'ın TSK'dan yardım istemek için depremin üzerinden 36 saat geçmesini beklediğini yazdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

SÖZDE HULUSİ AKAR'IN AÇIKLAMADIĞINI AÇIKLADI!

Yazısında şu ifadelere verdi: AFAD depremin ilk iki gününde, değil enkaz kaldırmak, viran olmuş şehirlere ulaşamadı bile. (...) Mehmetçik, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelecek yardım mesajını beklemekteydi. Akar, "Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor" dedi. Ne var ki 40 bin Mehmetçiğin ne zaman deprem bölgesine gönderildiğini söylemedi. O halde ben açıklayayım. 36 saat sonra!

Son dakika | İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

YALANI SES KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Özgeçmişinde sayısız yalan olan ve internette isminin aratıldığında haberlerinden çok yalanları çıkan İsmail Saymaz'ın cevabı bu kez İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Son dakika | İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

DAHA ŞİDDETİ BİLE BELLİ DEĞİLKEN TSK'DAN YARDIM İSTENMİŞ

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" ifadeleriyle Saymaz'ın yalanını ortaya çıkaran ses kaydını yayınladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video

SON DAKİKA