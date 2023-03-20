Haberler Yaşam Son dakika | İsmail Saymaz'ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:37

Son dakika | İsmail Saymaz'ın çirkin iftirasının ardından ses kayıtları ortaya çıktı; İşte gerçek

Yalan haber ve yazılarıyla ün yapan İsmail Saymaz bir kez daha siciline kara bir leke olarak geçecek bir iftiraya imza attı. AFAD'ın TSK'dan yardım istemek için 36 saat beklediğini iddia eden Saymaz'a henüz depremin şiddeti bile belli değilken ilk dakikalarda AFAD ile TSK arasındaki görüşmenin ses kayıtları ile cevap geldi. Sık aralıklarla yalan söyleyen İsmail Saymaz son olarak deprem bölgesinde provokasyon yaparken canlı yayında vatandaşın uyarılarına maruz kalıp yayını kesmek durumunda kalmıştı.