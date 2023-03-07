Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Afet İletişim Planı'nı SABAH açıklıyor! İşte deprem senaryolarına göre atılacak adımlar...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 06:34

Son dakika haberleri: Asrın felaketi sonrası bölgedeki iletişim altyapısında yaşanan sorunlar olası bir İstanbul depremine karşı Afet İletişim Planı güncelleme çalışmalarını da hızlandırdı. Olası afetlerde kullanılacak mobil baz istasyonu, mobil jeneratör gibi tüm kaynakların artırılması öngörülüyor. Teknolojinin gereği olarak baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün olmazken, ancak şehir içlerinde direnci yüksek yapılar veya kulelerin kullanımı bu anlamda yaygınlaştırılacak. İşte deprem senaryolarına göre atılacak adımlar ve son dakika haberinin detayları...