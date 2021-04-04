81 ilde hafta içi kısıtlama belirtilen saatler kapsamında devam ederken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi de araştırılıyor. Vatandaşlar bulundukları illerdeki yasak saatlerini öğrenmek isterken öte yandan bilindiği üzere iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmıştı. Aynı zamanda son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı renk olmuştu. Sabah saatleri dahil olmak üzere gün içerisinde de sorgulanan sokağa çıkma yasağı olan iller listesi İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklandı. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Corona vaka sayısındaki artış sürmeye devam ederken salgın için uygulanan önlem ve tedbirler kapsamında yaşanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Hafta içi yasak devam ederken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklandı.