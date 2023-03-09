Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:22

Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesinde artçılar sürüyor. Öte yandan deprem kuşağında yer alan ülkemizin diğer illerinde de küçük ve büyük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Hal böyleyken vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 9 Mart Perşembe günü Bursa Karacabey merkezli bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi ve büyük endişeye neden oldu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İşte, son dakika İstanbul deprem haberi detayları ve 9 Mart AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...