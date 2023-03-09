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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:22

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesinde artçılar sürüyor. Öte yandan deprem kuşağında yer alan ülkemizin diğer illerinde de küçük ve büyük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Hal böyleyken vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 9 Mart Perşembe günü Bursa Karacabey merkezli bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi ve büyük endişeye neden oldu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İşte, son dakika İstanbul deprem haberi detayları ve 9 Mart AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının yanıtı için AFAD son depremler listesi ziyaret ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları devam ediyor. Öte yandan afet bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Az önce Bursa ili Karacabey ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası tedirgin olan vatandaşlar ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Mart AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul depremi ayrıntıları…

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | BURSA'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde saat 08.28'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

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SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [14.41 km] Karacabey (Bursa)

Tarih:2023-03-09

Saat:08:28:53 TSİ

Enlem:40.523 N

Boylam:28.237 E

Derinlik:7 km

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)

09.03.2023, 08:28:53 TSİ

Büyüklük: 4.2

Derinlik: 12.2 km

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 9 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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