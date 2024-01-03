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Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:26
Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak
Son dakika haberleri: Yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde belirli aralıklarla sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Bu bağlamda "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden beklenen haber geldi. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...