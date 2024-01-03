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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:26

Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Son dakika haberleri: Yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde belirli aralıklarla sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Bu bağlamda "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden beklenen haber geldi. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Son dakika haberleri: Yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bazı bölgelerde sağanak ve kar yağışı görülürken, İstanbul'da da dün öğleden sonra belirli aralıklarla yağmur etkili oldu.

Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak

"İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı ise merak konusu oldu.

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Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi ve "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt buldu.

Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca; kar yağışının kaç gün boyunca etkili olacağını da açıkladı. İşte detaylar

Son dakika: İstanbul için flaş KAR YAĞIŞI uyarısı! Meteoroloji tarih verdi: Lapa lapa yağacak

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA