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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:40

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu hafta içerisinde sıcaklıkların düşeceği belirtilen uyarılarda yoğun kar yağışı olasılığına karşı vatandaşlara tedbirli olun çağrısı yapılmıştı. İstanbul'da bu sabah sıcaklıklar 10 derece birden düşerek 4 derece seviyelerine indi. Peki İstanbul'da beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı

Son dakika haberi... İstanbul bugünden itibaren soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından sıcaklıklar bugün 10 derece birden düştü. Megakentte kar yağışı da bekleniyor. Kar yurda Trakya bölgesinden giriş yaparken Bu hafta içerisinde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunun, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı

İŞTE BÖLGE BÖLGE YAPILAN UYARILAR
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, etkisini artırarak Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden; sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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