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SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:40
SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü: Son uyarılar yapıldı
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu hafta içerisinde sıcaklıkların düşeceği belirtilen uyarılarda yoğun kar yağışı olasılığına karşı vatandaşlara tedbirli olun çağrısı yapılmıştı. İstanbul'da bu sabah sıcaklıklar 10 derece birden düşerek 4 derece seviyelerine indi. Peki İstanbul'da beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...